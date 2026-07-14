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Захарова высмеяла слова Каллас о геополитическом значении рыбы

Захарова высмеяла слова Каллас о геополитическом значении рыбы

REUTERS/Amel Emric Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, почему российскую рыбу не включили в новый пакет санкций ЕС.

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