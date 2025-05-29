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Газета «Культура»

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В Большом театре представят обновленную версию балета «Конек-горбунок»

В Большом театре представят обновленную версию балета «Конек-горбунок»

Музыкальный руководитель постановки — Валерий Гергиев. На Исторической сцене Государственного академического Большого театра 29 мая состоится премьера обновленной версии балета «Конек-горбунок» по сказке Петра Ершова.

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