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Отец Харриса: «Тобайас – скорер-убийца. Его невозможно остановить»

Отец форварда «Филадельфии» Тобайаса Харриса и по совместительству его агент Торрел Харрис считает, что тренерский штаб неверно задействовал сына в игре команды.

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