Украинские дроны попытались ударить по Москве

Игорь Круглий Дмитрий, так делаем. Делаем. Что толку бить по городам, где этих вояк кот наплакал. Будем только раздражать местное население, которые и так запущеное и опущенное. Те кто ещё пытается как то вернуть себе мозги, могут перейти в стан мативтрованных врагов. А нам лишних врагов не надо. Мы уж бьём по выбранным и важным целым противника. Вот хохлы своей бестолковый стрельбой только мотивируют наших добровольцев. Которых каждый день до тысячи пополняются.

ЛК Любовь Кузьмина Все это так, вот только есть еще государственно-административное управление этим террористическим образованием и наверняка это так называемое государство скоро превратится в новый ИГИЛ у нас под носом. Пока разрушением административного управления на этой территории никто не занимается. Кроме того не разрушаются узлы снабжения ВСУ по всей стране и электроснабжения. Все держится на электроэнергии и можно ли уничтожить полностью энергетику Украины? Специалисты говорят, можно и предлагают хорошие варианты. Не будет электроэнергии, не будет ничего. Не промышленности никакой и люди побегут из городов, кто куда.