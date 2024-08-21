Украинские беспилотники сегодня попытались атаковать российскую столицу. Всего, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО уничтожили 10 вражеских дронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Украинские дроны попытались ударить по Москве
Комментарии
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Игорь Круглий
Дмитрий, так делаем. Делаем. Что толку бить по городам, где этих вояк кот наплакал. Будем только раздражать местное население, которые и так запущеное и опущенное. Те кто ещё пытается как то вернуть себе мозги, могут перейти в стан мативтрованных врагов. А нам лишних врагов не надо. Мы уж бьём по выбранным и важным целым противника. Вот хохлы своей бестолковый стрельбой только мотивируют наших добровольцев. Которых каждый день до тысячи пополняются.
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14 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Все это так, вот только есть еще государственно-административное управление этим террористическим образованием и наверняка это так называемое государство скоро превратится в новый ИГИЛ у нас под носом. Пока разрушением административного управления на этой территории никто не занимается. Кроме того не разрушаются узлы снабжения ВСУ по всей стране и электроснабжения. Все держится на электроэнергии и можно ли уничтожить полностью энергетику Украины? Специалисты говорят, можно и предлагают хорошие варианты. Не будет электроэнергии, не будет ничего. Не промышленности никакой и люди побегут из городов, кто куда.
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13 час.
Игорь Круглий
Люба, вот и проблема а массовом бегстве и катастрофы. Не строили шухер. Вы видели как народ из Киева пр загородным домам и дачам побежал? И что толку. Военные на местах остались. А что местная администрация? Она и так там выше головы с проблемами. Ну к примеру в Одессу давала свет на 6 часов в сутки. И что, народ побежал? Умоляю Вас. А это говорит , что мы разрушает энергетику. И мы не фашисты. Там дети и старики. Они первые жертвы этих отключений. И не пишите глупость, что мы не уничтожаем узлы снабжения. Посмотрите на карту. Ну разрешили мы 500 путей. Таковы знаете , что за день остановить эти 500 метров. А что бы быть эффективными, это нужно везде иметь наших людей. Так как если через этот узел нельзя, то имеются с десяток других узлов.
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12 час.
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