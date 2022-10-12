Полицией в Кабардино-Балкарии выявлено мошенничество при ремонте дороги на 4,3 млн рублей

Сотрудниками УЭБиПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике во взаимодействии с региональным УФСБ в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт мошенничества, совершённый 40-летним руководителем подрядной организации.