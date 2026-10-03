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Аргентина не платит африканским сборным за матчи, заявил журналист Молина: «Аргентинская федерация получает миллионы, а они – ничего. И это в Африке называют уважением?»

Журналист Ромен Молина заявил, что Ассоциация футбола Аргентины ищет соперников для сборной в Африке, потому что им можно не платить за участие в матчах.

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