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Каспийский курс: что сулит Западу договор России с Ираном

Каспийский курс: что сулит Западу договор России с Ираном

Давид Нармания Вчера президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан подписали крайне важное соглашение о стратегическом партнерстве Москвы и Тегерана.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Правильно отмечено что в разные исторические периоды у нас складывались с Западом и Востокм (условно) разные политико-экономические отношения. История знать нужно, но выстраивать отношения между странами следует на основе внешнеполитических реалий. Путин подписал 5 мая 2008г. Указ &quot;О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН N1803 от 3 марта 2008г&quot;. Там как раз о присоединении тогда России к санкциям против Ирана. Но до этого 12 марта 2001 года в Москве был подписан договор «Об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран», опирающийся на принципы равенства. Вот теперь (вроде бы) опять возврат к 2001 году с пролонгацией на 20 лет вперёд.
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