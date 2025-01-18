Каспийский курс: что сулит Западу договор России с Ираном

Игорь Кузнецов

Правильно отмечено что в разные исторические периоды у нас складывались с Западом и Востокм (условно) разные политико-экономические отношения. История знать нужно, но выстраивать отношения между странами следует на основе внешнеполитических реалий. Путин подписал 5 мая 2008г. Указ "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН N1803 от 3 марта 2008г". Там как раз о присоединении тогда России к санкциям против Ирана. Но до этого 12 марта 2001 года в Москве был подписан договор «Об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран», опирающийся на принципы равенства. Вот теперь (вроде бы) опять возврат к 2001 году с пролонгацией на 20 лет вперёд.