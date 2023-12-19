Праздник Митры 20 декабря: кем отмечается день зороастрийского божества в мире Алексей АприамовПриверженцы древнейшей религии зороастрийцев готовятся отметить ближайший праздник Митры, который считается одним из наиболее значимых событий в их календаре.
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