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Царьград

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USGS зафиксировала 25 афтершоков в Панаме после землетрясения

USGS зафиксировала 25 афтершоков в Панаме после землетрясения

В Панаме 9 сентября произошло землетрясение магнитудой 7,2, сопровождавшееся 25 афтершоками до 6,0. Повреждены инфраструктура и метро, пострадали 27 человек.

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