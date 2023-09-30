Для офицеров ВМФ прошло показное занятие по физической подготовке

В ходе занятия специально подготовленные курсанты Военно-морского политехнического института продемонстрировали технику выполнения физических упражнений, а инструкторы и преподаватели по физподготовке указали на типовые ошибки, которые могут возникнуть при сдаче новых нормативов.
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