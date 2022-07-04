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«Переговоры принесут ложный мир»: НАТО призывает Киев продолжить военные действия

«Переговоры принесут ложный мир»: НАТО призывает Киев продолжить военные действия

В Мадриде проходит саммит НАТО. Одна из основных тем — ситуация на Украине. В своих заявлениях западные политики открыто призывают Украину продолжить боевые столкновения с Россией, так как считают, что переговоры приведут лишь «к ложному миру».

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