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"Не отвечает интересам государства": участники слушаний в ГД – о втором этапе инвестквот

"Не отвечает интересам государства": участники слушаний в ГД – о втором этапе инвестквот

Руководство Государственной Думы выступило за необходимость создания согласительной комиссии для рассмотрения нашумевшего законопроекта о втором этапе программы инвестквот, которое правительство внесло в ГД в июле этого года, сообщает ИА PrimaMedia.

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