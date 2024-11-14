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Русское оружие

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❗️⚡️Детали боевого применения Су-57 в зоне СВО (Часть 1) Шойгу на авиасалоне в Китае заявил, что истребитель пятого поколения Су-57 прекрасно себя показывает в зоне СВО Известно, что боевых условиях зоны специальной военной операции, изобилующей широким спектром средств воздушного нападения противника, а также современных ЗРК дальнего радиуса действия, ключевое значение имеют параметры бортового радиоэлектронного оборудования Су-57, а также его радиолокационная сигнатура, оказывающие прямое влияние на потенциал машины в дальних воздушных боях и в преодолении ПВО-ПРО противника на больших средних и малых высотах.

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