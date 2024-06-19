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Челябинский театр оперы и балета подводит итоги 68-го сезона

Челябинский театр оперы и балета подводит итоги 68-го сезона

Этот творческий год порадовал новыми спектаклями, гастролями и достижениями артистов. 68-й театральный сезон подарил зрителям три премьеры: мюзикл «Алые паруса» Максима Дунаевского (художественный руководитель проекта – заслуженная артистка России Вера Арбузова), оперу «Турандот» Джакомо Пуччини (режиссер – заслуженный деятель искусств России Вячеслав Стародубцев), балет «Мата Хари» (хореограф – Надежда Калинина).

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