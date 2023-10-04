В ЦВО рассказали, будет ли новая мобилизация в Свердловской области

На территории Свердловской области не планируется проведение дополнительной мобилизации. Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа (ЦВО) полковник Виталий Малахов.
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