Небензя заявил, что последние события на территории Украины не являются войной

Последние события на Украине не являются войной, заявил представитель РФ при ООН Василий Небензя. Президент Владимир Путин в своем срочном обращении к гражданам России подчеркнул, что происходящее на Украине является специальной военной операцией.
Последние события на Украине не являются войной, заявил представитель РФ при ООН Василий Небензя. Президент Владимир Путин в своем срочном обращении к гражданам России подчеркнул, что происходящее на Украине является специальной военной операцией.
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