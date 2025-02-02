Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 432 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий двойнишников
    Не сил, не средств! Согласен!Эксперт объяснил,...
  • НЕТУ Mailru Агента
    Интересно, а как эти  бобры и шпротофиники собираются уцелеть?!? Ведь, их не будут жалеть, как нищасную родную УССР, ...The Week: НАТО сп...
  • Владимир Алтайцев
    Не  любо, не  слушай, а  другим не мешай. А  здесь  он правильно сделал  расклад. Нет у России сил на мясные  штурмы,...Эксперт объяснил,...

Выяснились слабые стороны американского «плана по урегулированию» на Украине

Выяснились слабые стороны американского «плана по урегулированию» на Украине

На днях спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России генерал Кит Келлог заявил в интервью телекомпании Fox News, что у Вашингтона есть «четкий, надежный, хороший план дальнейших действий» по прекращению конфликта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
tsan tsan
Любой план по урегулирования на Украине будет хоть немного &quot;чётким, надёжным и хорошим&quot;, если его согласует Россия. А так этого всего лишь влажные фантазии американцев.
Ответить
18 час.
наверх