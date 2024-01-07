Превосходству США угрожает военный дефицит и геополитическая решимость

История полна примеров, когда, казалось бы, неприкасаемые мощные империи внезапно оказывались уязвимыми, поддавшись той или иной комбинации внутреннего раскола, внешнего чрезмерного расширения или потери относительного экономического и военного доминирования.
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