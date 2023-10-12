Речан поддерживает проект Стратегии национальной безопасности, представленный Майей Санду

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан считает, что проект Стратегии национальной безопасности, представленный вчера главой государства Майей Санду, абсолютно необходим для нашей страны и будет способствовать укреплению национальной безопасности.
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