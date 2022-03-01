Джей Ар Смит – об игроках НБА: «Мы скорее просадим 60 тысяч в стрипклубе, чем накормим людей на районе»

Двукратный чемпион НБА Джей Ар Смит выразил мнение, что получающие крупные зарплаты баскетболисты лиги должны активнее помогать нуждающимся в местных сообществах.

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