Самолёты с особой системой сливают всё Киеву: Страны НАТО пошли на запрещённый шаг

Разведывательные самолёты НАТО следят за воздушным пространством Украины, сообщает UDJ. Эти самолёты оснащены AWACS и передают собранные данные Киеву, хотя информацию запрещено передавать странам вне НАТО.
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