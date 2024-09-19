Незрячие россияне смогут насладиться футболом

Физкультурные и спортивные мероприятия могут стать доступнее для людей с инвалидностью по зрению. При необходимости им планируют предоставлять услугу скрытого прямого тифлокомментирования с помощью профессионального тифлокомментатора.
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