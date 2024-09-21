Снег и заморозки начались рано – дальше больше сюрпризов: синоптики рассказали, когда же зима вступит в свои права Ольга БезродняяВ этом году снег выпал неожиданно рано, но сюрпризы природы на этом не заканчиваются.
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