Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 953 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Уфимцев я
    ... этой войне будет не химия, а ат0мные бомбы... Зеле, брошенному и преданному американцами, как тому "жениху", боле...Боец «Ахмата»: ВС...
  • Уфимцев я
    Но последней соломинкой в эБоец «Ахмата»: ВС...
  • Афонин Андрей
    Наверное, финансирование Надеждина осуществляет Чубайс?Депутат Борис Над...

Российских учителей могут освободить от ручной проверки домашних работ

Российских учителей могут освободить от ручной проверки домашних работ

В России планируют внедрить типовую государственную информационную систему в сфере общего образования, которая предусматривает автоматическую проверку выполнения домашних заданий школьников, сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх