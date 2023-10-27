Российских учителей могут освободить от ручной проверки домашних работ

В России планируют внедрить типовую государственную информационную систему в сфере общего образования, которая предусматривает автоматическую проверку выполнения домашних заданий школьников, сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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