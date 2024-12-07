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Закон, порядок, государство

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Боевая работа военнослужащих мотострелкового подразделения группировки войск «Север» по уничтожению бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области

Боевая работа военнослужащих мотострелкового подразделения группировки войск «Север» по уничтожению бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области

В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха, мотострелки вскрыли систему обороны и огневые точки противника в районе одного из населенных пунктов.

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