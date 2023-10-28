Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • tatyanadavydkina
    Ну что вспомним Задорного " ну тупыыыыыые". Прямо сразу отгрузили им наше оружие на "экспертизу". У самих то мозги не...США требуют от Ро...
  • Владимир Моргунов
    ПОКЛОНСКАЯ НИКОГДА НЕ БЫЛА ПОЛИТИКОМ. ОНА БЫЛА КАНДИДАТОМ В ПОЛИТИКИ, НО НЕ ПРОШЛА ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК. !!«Можем изменить в...
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Это еще не бунт. Но он явно назревает

"Маски-шоу, бандиты пришли! Бумаги покажи, на каком основании ты здесь? Кто у вас старший, ээ? Зачем стоите здеся? Отошли отсюда, слышите!"По сети расходится видео с очередного рейда против преступлений мигрантов и нелегалов.

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