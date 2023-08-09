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Федор Емельяненко хочет провести бой против Майка Тайсона по боксу и готов подраться в октябре в Саудовской Аравии

«Мы смотрели по телевизору бой Роя Джонса-младшего против Майка Тайсона. Бой с Майком Тайсоном был бы интересным.

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