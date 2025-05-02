Арестович ответил на введенные Зеленским санкции

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов в РФ) расценил санкции, введенные против него Владимиром Зеленским, как элемент предвыборной подготовки.
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