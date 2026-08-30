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Аргументы недели

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Последний день лета: о чем 31 августа просили Флора и Лавра — и почему их до сих пор считают покровителями лошадей

Последний день лета: о чем 31 августа просили Флора и Лавра — и почему их до сих пор считают покровителями лошадей

31 августа на Руси никогда не был просто последним днем лета. В этот день крестьяне особенно молились о здоровье животных, хорошем урожае и благополучии дома.

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