«Решения не было». «Торпедо» — о возможном подписании Дзюбы

В «Торпедо» пока не спешат комментировать слухи о возможном подписании Артема Дзюбы. Исполняющий обязанности председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский отреагировал на слухи о возможном подписании контракта с Артемом Дзюбой.