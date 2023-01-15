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«Решения не было». «Торпедо» — о возможном подписании Дзюбы

«Решения не было». «Торпедо» — о возможном подписании Дзюбы

В «Торпедо» пока не спешат комментировать слухи о возможном подписании Артема Дзюбы. Исполняющий обязанности председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский отреагировал на слухи о возможном подписании контракта с Артемом Дзюбой.

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