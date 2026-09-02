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Татар-информ

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В Татарстане по нацпроекту отремонтирована дорога Казань – Малмыж – Малые Лызи

В Татарстане по нацпроекту отремонтирована дорога Казань – Малмыж – Малые Лызи

В Балтасинском районе РТ отремонтирован участок автодороги Казань – Малмыж – Малые Лызи протяженностью 3,4 км.

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