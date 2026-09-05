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Аргументы недели

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Оборот организаций в Петербурге вырос на 7,9 процента за семь месяцев

Оборот организаций в Петербурге вырос на 7,9 процента за семь месяцев

В январе—июле 2026 года оборот организаций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области превысил показатели аналогичного периода 2025 года на 7,9% и 3,2% соответственно.

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