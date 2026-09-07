В Бурятии женщина спасла мужа при нападении медведя: Вот что она сделала. Но повторять не надо

В Бурятии женщина спасла мужа, на которого напал медведь. Рассказываем, что она сделала, и предупреждаем, что повторять это - опасно.
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