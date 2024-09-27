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ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

ДА ХРАНИТ ВАС КРЕСТ ХРИСТОВ, МЕЧ ДУХОВНЫЙ, ПОБЕЖДАЮЩИЙ ВРАГОВ ВИДИМЫХ И НЕВИДИМЫХ!Кресте Честный, хранитель души и телу буди ми: образом своим бесы низлагая, враги отгоняя, страсти упражняя и благоговение даруя ми, и жизнь, и силу, содействием Святаго Духа и честными Пречистыя Богородицы мольбами.

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