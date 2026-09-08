Сенатор Карасин: Уиткофф и Кушнер избрали верный путь в переговорах с Киевом

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Ридусом» прокомментировал заявление депутата Верховной рады Украины Анны Скороход о том, что американская сторона предложила Киеву более жесткие условия урегулирования конфликта с Россией.