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Газета.ру

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Сенатор Карасин: Уиткофф и Кушнер избрали верный путь в переговорах с Киевом

Сенатор Карасин: Уиткофф и Кушнер избрали верный путь в переговорах с Киевом

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Ридусом» прокомментировал заявление депутата Верховной рады Украины Анны Скороход о том, что американская сторона предложила Киеву более жесткие условия урегулирования конфликта с Россией.

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