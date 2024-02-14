В Крыму вакцинируют почти 2,5 тысячи лошадей

В Симферопольском районе стартовала вакцинация лошадей для создания иммунитета против опасных инфекционных заболеваний.
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