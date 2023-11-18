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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джек Хьюз может сыграть с «Рейнджерс» в субботу. Форвард «Нью-Джерси» пропустил 2 недели из-за травмы

Решение о возможном выходе форварда «Нью-Джерси» на лед будет принято перед игрой. 22-летний американец пропустил 2 недели из-за травмы верхней части тела, полученной в игре с «Сент-Луисом».

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