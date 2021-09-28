Китайский дипломат: Нам надо быть готовыми к нанесению ядерного удара по США первыми

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаКитайский дипломат: Нам надо быть готовыми к нанесению ядерного удара по США первыми В Пекине крайне серьезно восприняли создание недавно трехстороннего альянса AUKUS между Австралией, Великобританией и США.Вернуться к статье3814НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей ККитай прав,Вероятно китайские апл должны лежать на грунте вокруг США на боевом дежурстве в режиме повышенной готовности.Анатолий ЛановойАмериканцы НЕ БУДУТ героически защищать свою территорию, если по ней будут наносить удары. Они, по своей традиции, сбегают с того места, где создается угроза их личной жизни. Есть ли у них звание Герой США?С2С 21Звание, может, и есть, да вот только героев нет...Валерий ФедосеевПравильное решение Поднебесной. ФША это гнилое болото, из него исходят все заразные инфекции, грозящие большой катастрофой планете.СергейКовид доказал, что Китайцев ничто не остановит.., "союзников"и друзей у них нет.. У них только доктрина Великого Китая..Vladimir LioubimcevЭто вы точно сказали. Кратко, но точно.РадаВот и начнется всеобщий обмен атомом.. Китай по Америке, америка по Китаю , и весь дальний Восток окажется под прицелом.. Россия по Америке, америка по России... Даааа. А тут Германия вспомнит, что надо бы кусок России прибрать к рукам... И тоже получит порцию атома... От России, кто еще?ВладленМадам! Извините, не лезли бы туда в чем не косите. Вспоминаю уроки по НВП 71-73 год. Тогда до нас, старшеклассников доводилась следующая аксиома. "Атомная война не может быть ограниченной , в ней не может быть победителя". А всякие современные чудаки на известную букву, разного уровня рассуждают о ее возможности. И "золотой млрд". Если быстро не вымрет. Перейдет на первобытно общинный строй.РадаВот и останется на земле золотой миллиард. Если планета выдержит людское людоедство.Vladimir LioubimcevК тому и ведут... Вспомните, с каким внешним даже замиранием говорил Греф о "золотом миллиарде", который останется на Земле... Было сразу видно, что уж он-то, ТОЧНО, попадет в число этого "золотого миллиарда". Он уверен на все 150%...Игорь КузнецовВ Вашем сценарии последней войны нашей цивилизации не будет. Где-то, возможно, кое-кто выживет, но или мутирует, или умрёт от радиации и холода. Так что " золотой миллиард" может жить и выживать только с использованием 5-6 миллиардов "слуг". Значит всё идёт к неоколониализму.Валерий РезвовА кто сегодня, прямо сейчас выступает главным людоедом... Откуда и от кого появилось само понятие о "золотом миллиарде"... Кстати, а эта "Рада" - просто провокатор, без Родины, страны и чести.KarmadonМиллиард? Миллион, от силы десять. Кто-то ведь и работать должен!Майер АрмановВполне резонное заявление, аналогично должна поступить Россия, только т. о. можно заставить США сесть за стол переговоров, чтобы и она отказалась от нанесения ядерного удара первойVladimir LioubimcevКитайцы ни к кому прислушиваться не собираются. Что втемяшили себе в голову, их никто и никогда не переубедит.DDedCarloСША - хозяин своего слова. Может дать, а может забрать обратно. Они уже показали, как к договорам относится.Альбина КолесниковаНу да как говорят у кого рука не дрогнет нажать кнопку вперёд.Vladimir LioubimcevС китайцев станется... И Россия что, в пику США, Англии и Австралии хочет заключить военный союз с Китаем? После подобных заявлений? Ну и во что этот Китай вовлечет Россию?Nina Roytvarf (Чёрная)Это все китайская болтовня, не более. Они могут говорить одно, думать другое, а делать третье. Да и отношения с США у них не так уж плохи. Они сильно повязаны экономически (в отличии от России с САША).Зачем им воевать? В США китайцев полно во всех сферах жизни,включая университетские кафедры.Это стратегия тихого проникновения, для этого они легко используют американские законы. как говориться "милые ругаются-только тешутся".Vladimir LioubimcevВозможно, вы правы. Но все равно, России нужно быть осторожными с Китаем. Они ВОН как благодарят США за то, что те подняли их экономику. Теперь на голову американцам норовят взобраться и диктовать свои условия. И эта их манера "благодарить" проявилась не впервые. КАК они "отблагодарили" СССР за освобождение от японской оккупации?... Даманским?...Nina Roytvarf (Чёрная)Многие этого не понимают.Но уверена, что ВВП все прекрасно понимает.YPYuriy PintelinВ случае войны между США и Китаем надо ещё очень подумать, чью сторону принять. США далеко и это нация, всё-таки, по укладу европейская, а Китай??? С ними нам не ужиться!!! Я отлично помню 1969 и 1970 годы, когда были с ними вооружённые конфликты. США сейчас в падении, а Китай на подъёме. Разделаются они с США и примутся за нас. При тотальной мобилизации они смогут выставить армию равную по численности населению России. Вот и думай, кому помогать???ВСВиктор Сидоровнам надо подготовить эвакуационные средства для спасения оставшихся русскоязычных..ВладленКуда. В мир иной???ВСВиктор Сидоровсевернее Оймякона , для высадки энергетических лесонасаждений ,.. китайцы расчищают площадки..ВладленСпасибо. В виде Викторов Сидоровых???ВСВиктор Сидоров..в виде Малышевых, Киркоровых, Арбакайте..и Родниных тоже надо..ИванЕсли НЕ поймём, что это нужно и России, то огребём от НАТОАлександр УльяновВот так надо отвечать- жестко,коротко и ясно!!!Максим БуровСовременный мир не без говорунов. И у нас такой есть, на правительственном уровне. Заявления не являются опасными. Действия опасны. Говорить можно все, что угодно.Игорь КузнецовАбсолютно точно. "Говорун" уже подталкивал Россию к вооружённому конфликту чтобы наши солдаты "помыли сапоги в Индийском океане". "Ша Цзукан (Sha Zukang) в свой 73-й день рождения предложил властям КНР..." - дедушка старый, ему всё равно. А дети и внуки есть у него?ЛГлюба Градинаркитай ,не беспокойся,мы с вамиВладленРазрешите поинтересоваться. А мы , это "без царя в голове". люба с маленькой буквы???YPYuriy PintelinКто это мы???Александр ЧумакВ данном случае Китай хочет занять "боевую стойку" в отношении Австралии, Америки и Великобритании!. И, если в сторону КНР от этого вновь образованного военного союза наступит откровенная предвоенна обстановка, то вооруженные силы КНР нанесут по Америке превентивный ядерный удар?!!!.KarmadonПравильно, давно пора. И нам бы тоже - всем забиякам следует уразуметь, что палок с одним концом не бывает.Валерий РезвовНе злорадствуя, говорю о наказании Англии за все ее многовековые проделки и интриги... И это только начало... Самое главное, что никто, включая и США, не будет, не захочет, да и не сможет помочь этой проклятой миллионами жертв стране!DDedCarloКитайцы имеют исторические основания наказать наглосаксов и за опиумные войны, и за захват южных портов, и за раздел страны и они их уже наказывают экономически. А вот насчёт ядрёной бомбы это уже перегиб. Это наказание всего мира и в том числе себя. Полагаю это пугалка для очень любящих себя США.Комментировать
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