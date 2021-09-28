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Китайский дипломат: Нам надо быть готовыми к нанесению ядерного удара по США первыми

Китайский дипломат: Нам надо быть готовыми к нанесению ядерного удара по США первыми

В Пекине крайне серьезно восприняли создание недавно трехстороннего альянса AUKUS между Австралией, Великобританией и США.

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Сергей К
Китай прав,Вероятно китайские апл должны лежать на грунте вокруг США на боевом дежурстве в режиме повышенной готовности.
Анатолий Лановой
Американцы НЕ БУДУТ героически защищать свою территорию, если по ней будут наносить удары. Они, по своей традиции, сбегают с того места, где создается угроза их личной жизни. Есть ли у них звание Герой США?
С 21
Звание, может, и есть, да вот только героев нет...
Валерий Федосеев
Правильное решение Поднебесной. ФША это гнилое болото, из него исходят все заразные инфекции, грозящие большой катастрофой планете.
Сергей
Ковид доказал, что Китайцев ничто не остановит.., "союзников"и друзей у них нет.. У них только доктрина Великого Китая..
Vladimir Lioubimcev
Это вы точно сказали. Кратко, но точно.
Рада
Вот и начнется всеобщий обмен атомом.. Китай по Америке, америка по Китаю , и весь дальний Восток окажется под прицелом.. Россия по Америке, америка по России... Даааа. А тут Германия вспомнит, что надо бы кусок России прибрать к рукам... И тоже получит порцию атома... От России, кто еще?
Владлен
Мадам! Извините, не лезли бы туда в чем не косите. Вспоминаю уроки по НВП 71-73 год. Тогда до нас, старшеклассников доводилась следующая аксиома. "Атомная война не может быть ограниченной , в ней не может быть победителя". А всякие современные чудаки на известную букву, разного уровня рассуждают о ее возможности. И "золотой млрд". Если быстро не вымрет. Перейдет на первобытно общинный строй.
Рада
Вот и останется на земле золотой миллиард. Если планета выдержит людское людоедство.
Vladimir Lioubimcev
К тому и ведут... Вспомните, с каким внешним даже замиранием говорил Греф о "золотом миллиарде", который останется на Земле... Было сразу видно, что уж он-то, ТОЧНО, попадет в число этого "золотого миллиарда". Он уверен на все 150%...
Игорь Кузнецов
В Вашем сценарии последней войны нашей цивилизации не будет. Где-то, возможно, кое-кто выживет, но или мутирует, или умрёт от радиации и холода. Так что " золотой миллиард" может жить и выживать только с использованием 5-6 миллиардов "слуг". Значит всё идёт к неоколониализму.
Валерий Резвов
А кто сегодня, прямо сейчас выступает главным людоедом... Откуда и от кого появилось само понятие о "золотом миллиарде"... Кстати, а эта "Рада" - просто провокатор, без Родины, страны и чести.
Karmadon
Миллиард? Миллион, от силы десять. Кто-то ведь и работать должен!
Майер Арманов
Вполне резонное заявление, аналогично должна поступить Россия, только т. о. можно заставить США сесть за стол переговоров, чтобы и она отказалась от нанесения ядерного удара первой
Vladimir Lioubimcev
Китайцы ни к кому прислушиваться не собираются. Что втемяшили себе в голову, их никто и никогда не переубедит.
DedCarlo
США - хозяин своего слова. Может дать, а может забрать обратно. Они уже показали, как к договорам относится.
Альбина Колесникова
Ну да как говорят у кого рука не дрогнет нажать кнопку вперёд.
Vladimir Lioubimcev
С китайцев станется... И Россия что, в пику США, Англии и Австралии хочет заключить военный союз с Китаем? После подобных заявлений? Ну и во что этот Китай вовлечет Россию?
Nina Roytvarf (Чёрная)
Это все китайская болтовня, не более. Они могут говорить одно, думать другое, а делать третье. Да и отношения с США у них не так уж плохи. Они сильно повязаны экономически (в отличии от России с САША).Зачем им воевать? В США китайцев полно во всех сферах жизни,включая университетские кафедры.Это стратегия тихого проникновения, для этого они легко используют американские законы. как говориться "милые ругаются-только тешутся".
Vladimir Lioubimcev
Возможно, вы правы. Но все равно, России нужно быть осторожными с Китаем. Они ВОН как благодарят США за то, что те подняли их экономику. Теперь на голову американцам норовят взобраться и диктовать свои условия. И эта их манера "благодарить" проявилась не впервые. КАК они "отблагодарили" СССР за освобождение от японской оккупации?... Даманским?...
Nina Roytvarf (Чёрная)
Многие этого не понимают.Но уверена, что ВВП все прекрасно понимает.
Yuriy Pintelin
В случае войны между США и Китаем надо ещё очень подумать, чью сторону принять. США далеко и это нация, всё-таки, по укладу европейская, а Китай??? С ними нам не ужиться!!! Я отлично помню 1969 и 1970 годы, когда были с ними вооружённые конфликты. США сейчас в падении, а Китай на подъёме. Разделаются они с США и примутся за нас. При тотальной мобилизации они смогут выставить армию равную по численности населению России. Вот и думай, кому помогать???
Виктор Сидоров
нам надо подготовить эвакуационные средства для спасения оставшихся русскоязычных..
Владлен
Куда. В мир иной???
Виктор Сидоров
севернее Оймякона , для высадки энергетических лесонасаждений ,.. китайцы расчищают площадки..
Владлен
Спасибо. В виде Викторов Сидоровых???
Виктор Сидоров
..в виде Малышевых, Киркоровых, Арбакайте..и Родниных тоже надо..
Иван
Если НЕ поймём, что это нужно и России, то огребём от НАТО
Александр Ульянов
Вот так надо отвечать- жестко,коротко и ясно!!!
Максим Буров
Современный мир не без говорунов. И у нас такой есть, на правительственном уровне. Заявления не являются опасными. Действия опасны. Говорить можно все, что угодно.
Игорь Кузнецов
Абсолютно точно. "Говорун" уже подталкивал Россию к вооружённому конфликту чтобы наши солдаты "помыли сапоги в Индийском океане". "Ша Цзукан (Sha Zukang) в свой 73-й день рождения предложил властям КНР..." - дедушка старый, ему всё равно. А дети и внуки есть у него?
люба Градинар
китай ,не беспокойся,мы с вами
Владлен
Разрешите поинтересоваться. А мы , это "без царя в голове". люба с маленькой буквы???
Yuriy Pintelin
Кто это мы???
Александр Чумак
В данном случае Китай хочет занять "боевую стойку" в отношении Австралии, Америки и Великобритании!. И, если в сторону КНР от этого вновь образованного военного союза наступит откровенная предвоенна обстановка, то вооруженные силы КНР нанесут по Америке превентивный ядерный удар?!!!.
Karmadon
Правильно, давно пора. И нам бы тоже - всем забиякам следует уразуметь, что палок с одним концом не бывает.
Валерий Резвов
Не злорадствуя, говорю о наказании Англии за все ее многовековые проделки и интриги... И это только начало... Самое главное, что никто, включая и США, не будет, не захочет, да и не сможет помочь этой проклятой миллионами жертв стране!
DedCarlo
Китайцы имеют исторические основания наказать наглосаксов и за опиумные войны, и за захват южных портов, и за раздел страны и они их уже наказывают экономически. А вот насчёт ядрёной бомбы это уже перегиб. Это наказание всего мира и в том числе себя. Полагаю это пугалка для очень любящих себя США.

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