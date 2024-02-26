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Израиль представил план эвакуации Рафаха

Израиль представил план эвакуации Рафаха

Ситуация на Ближнем Востоке остается одной из самых обсуждаемых. Армия обороны Израиля представила военному кабинету план эвакуации мирных граждан из Рафаха на юге сектора Газа, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на «Интерфакс».

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