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Трупы ВСУ под Курском, черный список парада Победы

Трупы ВСУ под Курском, черный список парада Победы

Леса под Курском будут завалены трупами ВСУ? Министерство обороны России объявило об освобождении Суджи в Курской области.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
День по беды должен праздноваться только после полного освобождения курской области!
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