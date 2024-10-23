Премьер Словакии: отправляя помощь Киеву, страны Европы тратят деньги «на убийства» Отправляя помощь Киеву, страны Европы тратят деньги «на убийства».
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Премьер Словакии: отправляя помощь Киеву, страны Европы тратят деньги «на убийства» Отправляя помощь Киеву, страны Европы тратят деньги «на убийства».
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