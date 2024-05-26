Водитель тойоты съехал в кювет в Качугском районе и погиб

Смертельное ДТП произошло вечером на 2 километре автодороги «Качуг – Мыс – Кузнецы». Полиция выяснила, что 39-летний водитель автомобиля «Toyota Ipsum» не выбрал безопасную скорость, потерял контроль над управлением и съехал в кювет, после чего машина перевернулась.
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