Водитель тойоты съехал в кювет в Качугском районе и погиб

Смертельное ДТП произошло вечером на 2 километре автодороги «Качуг – Мыс – Кузнецы». Полиция выяснила, что 39-летний водитель автомобиля «Toyota Ipsum» не выбрал безопасную скорость, потерял контроль над управлением и съехал в кювет, после чего машина перевернулась.