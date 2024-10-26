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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Малинин: «На прошлой неделе мне было тяжело кататься, я нервничал гораздо больше, чем обычно. Сегодня я вышел с совершенно другим настроем»

Американский фигурист Илья Малинин лидирует после короткой программы с результатом 106,22 балла. На прошлой неделе он выиграл Гран-при США.

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