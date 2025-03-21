Самые точные в мире: Созданы часы с погрешностью 1 секунда за 10 млрд лет

Созданный японским производителем Shimadzu Corp, Aether Clock OC 020 – это часы со стронциевой оптической решеткой, которые рекламируются как самые точные часы в мире и продаются более чем за 3 миллиона долларов.
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