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Газета.ру

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ФСБ: жительницу Донецка задержали за передачу военных сведений СБУ

ФСБ: жительницу Донецка задержали за передачу военных сведений СБУ

Жительница Донецка задержана из-за передачи военных сведений Службе безопасности Украины (СБУ), сообщает пресс-служба управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Донецкой народной республике (ДНР).

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