ФСБ: жительницу Донецка задержали за передачу военных сведений СБУ

Жительница Донецка задержана из-за передачи военных сведений Службе безопасности Украины (СБУ), сообщает пресс-служба управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Донецкой народной республике (ДНР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии