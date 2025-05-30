Эксперты рассказали, как может пройти личная встреча Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о вероятности встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским, но подчеркнул, что она возможна только при достижении конкретных договоренностей делегациями РФ и Украины.
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