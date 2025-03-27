Врач Зинчева: длительный стресс грозит гипертонией и ишемической болезнью

С проблемами, вызванными стрессом, современный человек сталкивается практически ежедневно. И следует понимать, что хронический стресс может привести к серьезным проблемам со здоровьем, рассказала "Газете.
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