Документальный фильм о малой родине SHAMANa покажут в 26 странах мира

Певец SHAMAN наряду с другими выдающимися деятелями культуры, науки и спорта, вернулся на несколько дней на малую родину, чтобы сняться в документальном фильме телеканала RT и дирекции выставки достижений "Россия" "Спасибо, родная!".
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