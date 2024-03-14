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Документальный фильм о малой родине SHAMANa покажут в 26 странах мира

Документальный фильм о малой родине SHAMANa покажут в 26 странах мира

Певец SHAMAN наряду с другими выдающимися деятелями культуры, науки и спорта, вернулся на несколько дней на малую родину, чтобы сняться в документальном фильме телеканала RT и дирекции выставки достижений &quot;Россия&quot; &quot;Спасибо, родная!&quot;.

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