15 историй из лифта, где кипит своя отдельная жизнь

Заходишь в лифт, киваешь соседу и думаешь, что просто доедешь до своего этажа. Но не тут-то было. Кто-то здоровается с лифтом и нарывается на двухметрового великана, кто-то не пускает в кабину незнакомого мужчину, а потом узнает в нем соседа с четвертого.