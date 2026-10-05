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Проба 2

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15 историй из лифта, где кипит своя отдельная жизнь

15 историй из лифта, где кипит своя отдельная жизнь

Заходишь в лифт, киваешь соседу и думаешь, что просто доедешь до своего этажа. Но не тут-то было. Кто-то здоровается с лифтом и нарывается на двухметрового великана, кто-то не пускает в кабину незнакомого мужчину, а потом узнает в нем соседа с четвертого.

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