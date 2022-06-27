В Томской области полицейские провели для детей профилактическое мероприятие «Безопасное лето 2022»

В рамках акции «Каникулы с общественным советом» сотрудники ОМВД России по Томскому району, при поддержке Общественного совета, совместно с сотрудниками Томского линейного отдела и центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС Томской области, провели для ребят, отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Восход» в окрестностях деревни Большое Протопопово, профилактическое мероприятие «Безопасное лето 2022».
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